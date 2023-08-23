Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с 79-летием со дня образования региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила жителям Псковской области поздравительный адрес в честь 79-летия со дня образования региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Сегодня область продолжает развиваться, играя важную роль в системе межхозяйственных связей Северо-Запада России, продолжила Валентина Матвиенко. «Большое внимание уделяется укреплению научно-образовательного потенциала, патриотическому воспитанию молодого поколения, реализации социально значимых проектов и перспективных экономических инициатив. Многое делается для сохранения исторической памяти, уникального культурного и духовного наследия региона», - указала она.
«Пусть все начинания жителей Псковской области будут успешными, заложат надежную основу для ее дальнейшего процветания. Желаю новых достижений, добра и благополучия», - добавила Валентина Матвиенко.
Отметим, что Псковская область образована решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года.