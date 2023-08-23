Общество

Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с 79-летием со дня образования региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила жителям Псковской области поздравительный адрес в честь 79-летия со дня образования региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Поздравляю всех жителей региона с Днем образования Псковской области. На протяжении многих веков Псковская область является надежным оплотом нашего Отечества. Ее древние крепости — Псков, Изборск, Гдов, Остров, упомянутые в ранних летописях, всегда стойко отражали вражеские натиски. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для региона, но его жители, следуя ратным традициям предков, не сдавались, героически боролись и смогли отстоять свою малую родину», - отметила она.

Сегодня область продолжает развиваться, играя важную роль в системе межхозяйственных связей Северо-Запада России, продолжила Валентина Матвиенко. «Большое внимание уделяется укреплению научно-образовательного потенциала, патриотическому воспитанию молодого поколения, реализации социально значимых проектов и перспективных экономических инициатив. Многое делается для сохранения исторической памяти, уникального культурного и духовного наследия региона», - указала она.

«Пусть все начинания жителей Псковской области будут успешными, заложат надежную основу для ее дальнейшего процветания. Желаю новых достижений, добра и благополучия», - добавила Валентина Матвиенко.

Отметим, что Псковская область образована решением Верховного Совета РСФСР 23 августа 1944 года.