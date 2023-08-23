Общество

Почти 70 тысяч школьников сядут за парты в Псковской области 1 сентября

Система образования Псковской области готова к началу нового учебного года. О том, что сделано за каникулярное время в части ремонта и модернизации учреждений образования, губернатору региона Михаилу Ведерникову доложили первый заместитель губернатора Вера Емельянова и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что в начале августа прошла комиссионная приемка образовательных организаций. Контрольные процедуры прошли почти 360 учреждений, в том числе 156 муниципальных, государственных и негосударственных общеобразовательных организаций.

«Серьезных замечаний по итогам проверок нет», — констатировала Вера Емельянова.

В новом учебном году за парты сядут почти 70 тысяч юных жителей области, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Из общего числа — около 7,4 тысячи первоклассников.

К 1 сентября завершится капремонт 10 школ по программе «Модернизация школьных систем образования». В том числе и Себежской основной общеобразовательной школы, в которой в сентябре строители будут доделывать фасад и входную группу, но как заверил врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков, на учебный процесс это не повлияет. «Работы будут вестись во внеурочное время и в выходные. Никакого перераспределения учеников не будет, так как остались незначительные объемы работ снаружи здания. С начала учебного года все дети пойдут в свои школы», — пояснил он.

Смотрите также Школьный капитал

Что касается организации современных образовательных пространств, то по нацпроекту «Образование» к новому учебному году в Псковской области откроется 31 центр «Точка роста», в 41-й школе появятся центры «Цифровой образовательной среды». В 10 школах капитально отремонтировали спортзалы. Кроме того, усилиями властей всех уровней в регионе создано около 2,9 тысячи мест дополнительного образования, для чего закуплено оборудование почти на 18 млн рублей.

Построенная по нацпроекту «Образование» гимназия № 29 в Пскове станет первой в Псковской области, где появится школьный детский технопарк «Кванториум». За счет федеральных средств оборудованы цифровые лаборатории по направлениям «Биоквантум», «Хайтеквантум», «РОБОквантум», «VR-квантум», «IT-квантум». Использовать современную образовательную площадку смогут учителя для проведения экспериментов в рамках образовательного процесса и внеклассных занятий. Также здесь будет организовано дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей. По словам Андрея Ермакова, здесь смогут заниматься как ученики гимназии, так и ребята из других школ.

Кроме того, через капитальный ремонт прошли 7 пищеблоков в школах Псковской области. Вера Емельянова сказала, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора отметили положительную динамику в части санитарного состояния школьных столовых.

Глава региона Михаил Ведерников в ходе обсуждения затронул тему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. На эти цели в 2023 году дополнительно выделено 20 млн рублей из регионального бюджета. За счет этих средств удастся полностью решить вопрос с установкой систем пропуска в школах. Еще в пяти школах заменят ограждение, столько же обеспечат видеонаблюдением.

В завершение Михаил Ведерников обратил особое внимание участников совещания на исполнение в полном объеме решения о бесплатном питании в школах детей участников специальной военной операции.