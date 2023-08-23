Общество

Богатство «Голубых озер»: почему отдыхающие возвращаются в здравницу на юге Псковской области

В 80-х годах прошлого века в Опухлики Невельского района приехали специалисты из управления «Геоминвод», которые пробурили скважины глубиной 550 и 940 метров. С тех пор профсоюзная здравница «Голубые озера» известна своей не имеющей аналогов на северо-западе целебной минеральной водой. Но это не единственная причина, по которой отдыхающие возвращаются сюда снова и снова.

Уютные номера, большая ухоженная территория, красивый песчаный пляж, действительно, голубая озерная вода и чистый воздух, который по выражению местных, «можно черпать ложками» - все это притягивает сюда гостей из разных уголков России и вдохновляет коллектив санатория делать все для того, чтобы условия отдыха и оздоровления становились лучше с каждым годом. В этом смогла убедиться обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Озерный край

На одном из входов гостей встречает ладья с надписью «Голубые озера». Огромное панно, выполненное из валунов местным мастером, последние десятилетия часто мелькает на фото и в рекламных буклетах. Рядом с ним - сложенный из камней Черномор, сменивший когда-то стоявший здесь бюст вождя мирового пролетариата. И это не удивительно: здравнице - больше 70 лет.

Первое, что поражает, когда попадаешь на территорию, - это тишина и спокойствие. «Голубые озера» занимают площадь 18 гектаров. Одна часть - лесопарк, где растут даже грибы и ягоды, другая - очень уютные зоны с беседками, качелями, цветочными клумбами и дорожками, по которым неспешно прогуливаются отдыхающие. Для активного отдыха прямо на территории оборудована площадка с уличными тренажерами и теннисный корт, куда можно прийти со своими ракетками или взять инвентарь напрокат.

Недалеко от теннисного корта - фонтан. Струи воды бьют вверх и по периметру бетонного кольца, которым он окружен. Историю этого объекта отдыхающие могут узнать на экскурсии, которую проводит сотрудник санаторной библиотеки Марина Панчишина. Оказывается, этот фонтан когда-то был цветным. «Это работа Александра Константиновича Логинова, почетного гражданина Великих Лук, который прошел путь от электромонтера до директора Великолукской электростанции. Все цветные фонтаны в Великих Луках созданы им. Но, к сожалению, в том виде, от прежнего фонтана почти ничего не осталось», - отметила Марина Панчишина.

От фонтана дорожка уводит в сторону озера. По пути к воде много мест для отдыха: беседки, мангальные зоны и оборудованные прямо на ветвях деревьев деревянные качели. 300 метров береговой линии недавно расчищено силами сотрудников санатория, поэтому ничто не мешает подойти ближе к воде и наслаждаться красотой природной картины озера. «Это озеро Малый Иван. Если проплыть по узкой протоке неподалеку, можно попасть в местное «море» Большой Иван. Здесь мы наблюдаем красивейшие закаты: солнце садится за остров», - рассказал помощник директора санатория по общим вопросам Евгений Киселев.

Природные красоты можно наблюдать как с берега, так и с воды, взяв напрокат лодку или катамаран. На водоеме имеется пирс и лодочная станция: «Пирс будем реконструировать».

У пирса обитает много водоплавающих: уток, лебедей. По подсчетам отдыхающих, иногда одновременно в воде можно увидеть до двухсот птиц. Бесстрашные пернатые иногда гуляют по всей территории здравницы. Иногда их можно увидеть неспешно шагающих по парку и даже рядом со столовой.

Планируется также ремонт лодочной станции. А сами лодки, катамараны и рыбацкие снасти скоро будут обновлены за счет средств областного бюджета. Санаторий выиграл грант на приобретение спортивного инвентаря.

В качестве софинансирования проекта здравница на собственные средства оборудует территорию пляжа и лодочную станцию. Впрочем, пляж и так считается лучшим в районе: песчаное дно, плавный спуск, деревянные лежаки на берегу - все это способствует тому, что в теплые дни здесь отдыхающих не меньше, чем на каком-нибудь южном курорте.

Лечебный эффект

Но главное богатство «Голубых озер» - это природная минеральная вода. Для северо-западной части нашей страны она уникальна по своему составу и минерализации. Похожая вода, но не с таким богатым химическим составом, в европейской части России есть только в Костромской области. Местная «минералка» полезна при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, костно-мышечных и нервной систем.

Питьевая вода добывается из скважины глубиной 500 метров. Она богата железом, магнием, обладает антимикробным действием. В санатории оборудован специальный бювет, где отдыхающие принимают горьковатый на вкус целебный напиток. Он помогает при заболеваниях ЖКТ, выводит токсины из организма, тонизирует и восстанавливает силы. Однако пить «живую воду» без назначения врача не следует - есть противопоказания.

Вода для ванн добывается из другой, более глубокой скважины. Видов водолечения - огромное количество. Но наибольшей популярностью пользуются природные минеральные ванны.

«Наша природная минеральная водичка идет со скважины. Скважина находится на глубине более 900 метров. Вода содержит бром. В результате принятия ванн повышается температура тела, расширяются сосуды, запускаются процессы восстановления кожи, приходит в норму давление. Ванны улучшают все виды обмена и повышают иммунитет», - рассказала старшая медсестра лечебного корпуса санатория Жанна Егорова.

Также отдыхающим предлагаются процедуры гидромассажа. Наиболее мягкий вариант такого воздействия - жемчужные ванны. Они полезны гипотоникам и очень нравятся и детям, и взрослым из-за эффекта перекатывающегося по телу жемчуга.

Также в лечебном корпусе санатория есть небольшой бассейн для занятий лечебной физкультурой, оснащенный подъемником для маломобильных гостей. Для очистки воды используются кварцевые лампы и специальные фильтры, а также специальный аппарат, который вырабатывает аналит, дезинфицирующий воду. Никакого хлора в воде нет!

Еще одна гордость санатория - спелеокамера. Она представляет собой лечебное помещение, облицованное соляными блоками, выпиленными из сильвинитовых пластов Верхнекамского месторождения на Урале. В этой «радужном» пещере проходят процедуры спелеотерапии. Благодаря высокой концентрации соли, в воздухе камеры низкое содержание бактерий. Именно поэтому курс спелеотерапии помогает укрепить иммунитет и противостоять респираторным болезням.

В санатории также проводится лечение грязями. В перечне услуг есть ультразвуковая, магнито- и УВЧ-терапии.

Все процедуры можно получить в одном месте - в лечебном корпусе санатория. А полную информацию о них - найти на обновленном сайте «Голубых озер».

Уют и комфорт

Размещаются отдыхающие и в двух жилых корпусах: трехэтажном и шестиэтажном. Номерной фонд рассчитан на 450 человек. Номера - разных категорий: одноместные и двухместные, двухкомнатные и однокомнатные, номера «эконом», «стандарт» и «люкс». В каждом номере холодильник, телевизор, отдельный санузел. «Условия для отдыхающих постоянно улучшаются. Мы обновляем номера: мебель, сантехнику. За этот год отремонтировали 15 номеров. Кроме того, у нас есть отличный мастер, который изготавливает мебель», - рассказал директор санатория.

На территории здравницы есть все необходимое: банкоматы, магазины. А два года назад, благодаря усилиям директора, появилась аптека. И, если раньше за лекарствами приходилось отправлять машину в Невель, сейчас все необходимые препараты и средства гигиены можно купить на месте.

Помимо комфортного проживания, здравница предлагает отдыхающим разные формы досуга. Для танцев здесь есть танцевальный зал. Для кино и концертов - кино-концертный зал на 220 мест. «В этом году полностью обновили кинооборудование, купили лазерный проектор, новый экран, ролл-шторы. Теперь у нас практически кинотеатр», - рассказал Евгений Киселев.

Каждую неделю в зале проходят концерты, в том числе, организованные силами отдыхающих. А любители спокойного отдыха могут уединиться в компании с книгой. В санатории очень хорошая библиотека, которую оценили даже жители столицы. Здесь можно найти все книжные новинки. «Все, что поступает, сразу выкладываем на стенд», - отметила библиотекарь Марина Панчишина.

В библиотечном фонде много «легкой» литературы (детективы, женские романы), для родителей с детьми есть книги по школьной программе. Как ни странно, пользуется популярностью и краеведческая литература. «Сегодня взяли две книги об Опухликах, они уже у нас затертые», - рассказала библиотекарь.

И конечно, не проходят посетители и мимо стенда по истории санатория. Особый интерес вызывает фотоальбом, посвященный 70-летней истории здравницы. В альбоме собраны фотографии разных лет, рассказывающие о разных этапах развития санатория. На одном фото - не дошедшие до нашего времени гипсовые фигурки на пляже и танцы на улице, на другом - строительство корпусов, на третьем - зашедший на территорию лось. «Отдыхающие с удовольствием листают альбом. Некоторые даже перефотографируют», - рассказала библиотекарь.

ЦИФРЫ



Санаторий «Голубые озера» принимает около 5 тысяч человек ежегодно.

Организуются для отдыхающих и экскурсии по Псковской области. При желании можно отправиться и в соседнюю Беларусь: Витебск, Полоцк.

Коллективный труд

Рейтинг санатория «Голубые озера» на яндекс-картах постоянно растет. Как скромно отметил директор санатория Иван Федьков, основную роль в этом играет ландшафт и место расположения, но и работа руководства и коллектива здравницы за последние три года не осталась незамеченной.

«С 2021 года мы улучшили финансовые показатели и смогли создать коллектив, хороший, работоспособный. Наши сотрудники ко всему подходят с инициативой, творчески. И успехи у нас есть»,- отметил руководитель санатория.

По его словам, на сегодня заполняемость учреждения составляет 90%. «К нам приезжают на лечение и отдых жители Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России. Причем, приехав к нам однажды, люди возвращаются снова и рекомендуют наш санаторий своим друзьям, знакомым», - сообщил Иван Федьков.

КСТАТИ

В последнее время санаторий получает много положительных отзывов от своих гостей. «Спасибо вам за созданные для отдыхающих прекрасные ни разу ничем не омраченные условия. Состояние благодушия и умиротворения у отдыхающих чувствовалось во всем. В сегодняшнее непростое время этого так не хватает. Вы сумели сделать почти невозможное. Спасибо вам за заботу о нас и преданность делу», - поделилась впечатлениями от отдыха Наталья Ивановна из Москвы.

В прошлом году на базе санатория работал пункт временного размещения беженцев с территории ДНР, ЛНР и Украины. «Сейчас у нас находится около 30 человек - пенсионеры, семьи с детьми. Здесь они проживают, получают питание. В прошлом году у нас размещалось 380 человек, они полностью заняли 6-этажный корпус. Потихоньку все разъехались, устроились. Несколько человек из числа беженцев остались работать у нас. Люди очень хорошие, трудолюбивые», - отметил Иван Федьков.

Принимает санаторий и отдыхающих по льготным путевкам. Для этого заключаются договоры с Фондом социального страхования.

Профсоюзный санаторий «Голубые озёра» принадлежит Федерации Независимых Профсоюзов России и Псковскому областному совету профсоюзов.

Для членов профсоюзов Псковской области установлена фиксированная цена на путевки. Скидка составляет порядка 35% от действующего прейскуранта. В путевку входит проживание, питание и лечение. Минимальное количество дней - шесть, максимальное - не ограничено. Со скидкой в размере 20% приобрести путевки санатория могут члены профсоюзов Северо-запада и члены «Союза пенсионеров России».

Также работает программа «Профрелакс» на условиях софинансирования: одну треть оплачивает отраслевая организация профсоюзов или первичная организация профсоюзов, вторую - сам член профсоюзов и третью часть - областной совет профсоюзов.

Кроме того, действует программа «Семинары для членов профсоюзов» для проведения уставных и командообразующих мероприятий. В эту программу входит размещение на одну ночь, ужин и завтрак. Цена путевки - символическая. В рамках этой программы проходят обучающие тренинги и семинары силами специалистов областного совета профсоюзов. «Все программы популярностью среди членов профсоюзов», - рассказала руководитель отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП «Псковский облсовпроф» Ирэна Заблоцкая.

Планов по развитию санатория очень много. Это и благоустройство территории, и расширение спектра услуг, и создание всех условий для незабываемого и комфортного отдыха и оздоровления.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и санатория «Голубые озера»