Общество

На изготовление ярмарочных домиков в Пскове планируют потратить более 13 млн рублей

На изготовление ярмарочных домиков в Пскове планируют потратить более 13 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото здесь и далее: справочное изображение /администрация города Пскова

Подрядной организации предстоит изготовить пять односторонних ярмарочных домиков, восемь двусторонних и один трехсторонний домики. Материал изготовления – сосна или ель. Двери домиков должны быть металлическими, двойными, окна раздвижными на фасадной стороне. Также необходимо предусмотреть внутреннее и внешнее освещение.

Подрядчика определят 31 августа.

Изготовление ярмарочных домиков заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 13 млн 132 тысячи 864 рубля. Источник финансирования – городской бюджет.