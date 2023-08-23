Общество

Капитальный ремонт завершают в Пушкиногорской средней школе

Капитальный ремонт завершают в Пушкиногорской средней школе. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил объект в рамках рабочего выезда 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонт школы проходит в рамках государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». Подрядчик - ООО «Троянда» из Выборга.

Губернатор осмотрел школу, фойе, классные помещения и спортивный зал, где сейчас собирают новую мебель. Директор школы рассказал, что ремонт шел без проблем, подрядчика постоянно контролировали, в том числе со стороны депутатов.

Стоимость работ составляет 43 млн 141 тысяча 745 рублей.

Главу региона сопровождали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян и депутат Андрей Михайлов, временно исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, а также глава района Оксана Филиппова и директор школы Олег Степанов.