Общество

О нюансах внедрения Единого налогового счета расскажут псковичам

Налогоплательщиков приглашают принять участие в интерактивной встрече на тему «Институт ЕНС: ответы на вопросы» 24 августа в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В ходе вебинара спикер, начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Дмитрий Иванов, расскажет участникам встречи о нюансах внедрения ЕНС, акцентирует внимание на уведомлениях об исчисленных суммах и затронет вопросы:

порядок заполнения и представления уведомлений (в том числе, в каких случаях не требуется подача уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам);

особенности формирования сальдо ЕНС;

сервисы ФНС России для работы с ЕНС.

Интерактивная встреча пройдёт в формате «Вопрос-ответ». Налогоплательщики могут ещё до начала мероприятия задать интересующие вопросы, ответы на которые будут предоставлены в рамках вебинара.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо прейти на сайт, нажать «Буду участвовать» и задать интересующий вопрос.

Также в налоговой напомнили, что изменился порядок распределения денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 29 мая 2023 года №196-ФЗ. Теперь распределение ЕНП осуществляется налоговыми органами исходя из совокупной обязанности налогоплательщика с соблюдением следующей последовательности: