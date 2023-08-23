Общество

В школах и колледжах впервые пройдут единые учения по отработке действий при ЧС

Во всех школах и колледжах России 29-30 августа пройдут учения по отработке алгоритма действий во время ЧС.

Подобное мероприятие состоится впервые. Учения организованы Министерством просвещения, МВД, МЧС, Росгвардией и региональными властями. Они направлены на выработку комплексного сценария действий сотрудников учебных заведений и охранных предприятий при террористической угрозе, пишет RuNews24.

В ходе учений будут протестированы системы оповещения, а также отработают протоколы взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Последние дадут оценку правильности действий участников мероприятий и дадут профессиональные рекомендации.