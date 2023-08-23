Общество

Сорвавший подготовку себежской школы к началу учебного года подрядчик включен в РНП

Компанию ООО «Дан-строй» включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Она должна была выполнить работы по капитальному ремонту образовательного учреждения в Себежском районе на сумму 25 миллионов рублей и получила аванс в размере 40 %. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском УФАС, установленный контрактом срок - август 2023 года.

Работы шли медленно, с большим отставанием от графика. В итоге не выполнены работы по ремонту кровли, монтажу систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, ремонту фасадов здания. Подрядчик не приступил к некоторым демонтажным работам, которые должен был сделать в первую очередь.

Заказчик направлял претензионные письма, требуя ускорить темпы работ, чтобы сдать объект к началу учебного года. Однако подрядчик игнорировал просьбы, не предпринимая необходимых мер для ускорения процесса. Несмотря на временное улучшение ситуации после угрозы расторжения контракта, темпы ремонта снова снизились.

В результате заказчик пришел к выводу, что сдать объект к 1 сентября не представляется возможным. Поскольку срыв сроков мог серьезно нарушить учебный процесс, заказчик был вынужден расторгнуть контракт и направить сведения для включения ООО «Дан-строй» в реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, УФАС могло включить компанию в РНП еще в марте этого года, по причине того, что она в срок не выполнила капитальный ремонт помещений детского сада в Псковском районе, но комиссия приняла во внимание, что 80 % работ все же было выполнено, и не внесла ООО «Дан-строй» в реестр.

«В этот раз решение было однозначным - включить», – отметили в УФАС.