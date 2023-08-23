Общество

Актеры главных ролей фильма «Я делаю шаг» пригласили псковичей на киносеанс

Актеры главных ролей Сергей Новосад («Трудные подростки») и Анастасия Талызина («Кентавр») снятого в Пскове фильма «Я делаю шаг» пригласили жителей города на показ кинокартины.

«Привет, Псков! Недавно мы закончили работу над фильмом "Я делаю шаг", в котором мы сыграли главные роли. Наш фильм наполнен добротой, искренностью, любовью. Нам очень хочется, чтобы вы испытали такие же эмоции вместе с нами. Ждем вас в кино с 7 сентября! До встречи» - говорится в обращении.

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

Кроме того, радио ENERGY и «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) дарят киноманам возможность посмотреть фильм за шесть дней до официальной премьеры 1 сентября в 19:00. Розыгрыш билетов проходит с 21 по 31 августа в будние дни. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона.

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