Общество

В конкурсе проектов социально ориентированных НКО Псковской области разыграют более 17 млн рублей

В Псковской области стартовал конкурс социальных проектов, реализуемых на территории региона социально ориентированными НКО. Участники смогут побороться за субсудии из областного бюджета в размере до 860 тыс рублей. Общий бюджет конкурса - 17,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится по 22-м направлениям, среди которых социальное обслуживание населения, охрана окружающей среды, оказание юридической помощи, помощь гражданам в сложной жизненной ситуации и др.

Для участия в конкурсе организации необходимо подать заявку, заполнив форму на сайте псков.гранты.рф до 20 сентября.

С полным перечнем направлений конкурса и требованиями к участникам можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Справочную информацию можно получить в управлении общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области по адресу: город Псков, улица Конная, дом 2, кабинет 106, с 09:00 до 18:00.