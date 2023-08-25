Общество

Ремонт детского сада «Березка» в Острове завершат 1 ноября

Ремонт детского сада «Березка» в Острове планируют завершить 1 ноября. Об этом говорилось в ходе рабочего выезда губернатора Михаила Ведерникова 25 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В нашем саду 135 детей. И с момента его постройки, 1979 года, не проводилось капитального ремонта. Теперь у нас есть теплые полы на всем первом этаже. Полностью новая мебель. Везде будет поставлено новое оборудование, проведена полная реконструкция пищеблока, заменили окна. Также во всем здании будут подвесные потолки. Стены будут поклеены стеклообоями под покраску, чтобы художники нарисовали красивые картинки, и детям было веселее», - рассказала заведующая детским садом Наталья Степанова.

В здании детского сада уже выполнены демонтажные работы, устройство кровли, внутренних сетей канализации и водопровода.

Сейчас ведутся работы по установке отопительных приборов, внутренней отделке, электрике.