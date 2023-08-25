Общество

День открытых дверей состоялся в СИЗО-1 Пскова

Осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области посетили родственники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В программу дня открытых дверей входило общение с администрацией учреждения.

Для более десяти прибывших родственников провели обязательный инструктаж о правилах поведения на режимных объектах и напомнили о мерах безопасности.

Как отметили в УФСИН, в программу экскурсии по тюремному замку входило ознакомление с бытовыми условиями содержания в отряде по хозяйственному обслуживанию, распорядком дня и организацией питания. Кроме того, граждане побывали и в храме Святой Анастасии Узорешительницы, расположенной на территории изолятора.

Закончилось посещение встречей с осужденными. Во время чаепития близкие смогли пообщаться с ними. В адрес администрации учреждения прозвучали слова благодарности за возможность увидеться с родственниками и лично убедиться, что в стенах СИЗО созданы комфортные условия для длительного нахождения: налажен быт, организован досуг и труд.