Общество

Посол Беларуси в РФ отметил динамичное развитие связей с Псковской областью

Реализацию договоренностей в рамках взаимодействия Псковской области и Республики Беларусь и планы по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой. Рабочая встреча состоялась в пятницу, 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рабочей встрече также участвовали руководители аппарата правительства Псковской области, МИД России в Пскове и члены официальной делегации от посольства Республики Беларусь в России.

Перед началом обсуждения официальные лица почтили память советских воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в Пскове.

Открывая рабочую встречу, губернатор Михаил Ведерников поприветствовал белорусских гостей на древней псковской земле и выразил надежду, что, несмотря на плотный график, у них будет возможность познакомиться с Псковом и почувствовать дух города и области. «Нам есть, что показать и рассказать», — заметил он.

Губернатор также констатировал, что отношения Псковской области с Республикой Беларусь динамично развиваются. «Товарооборот растет: с января по март этого года рост составил 20% — до 56 млн белорусских рублей. Активно работаем в рамках Межправительственной комиссии России и Беларуси. Совсем недавно, в Витебске, мы детально проработали и приняли целый ряд стратегических решений, утвердили предметный план работ. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества, хотя, надо отметить, динамика нашего взаимодействия на сегодняшний день впечатляет», — сказал Михаил Ведерников.

В свою очередь посол выразил признательность Михаилу Ведерникову за теплый прием и возможность встретиться лично. «Я первый раз в Пскове, раньше видел его только в книгах и в публикациях, и первое впечатление — город дышит историей и развивается», — сказал он.

Дмитрий Крутой отметил результаты работы правительства Псковской области за 5 лет, назвав их впечатляющими. «Бюджет региона вырос в 2 раза и видно, что вы этот бюджет направляете на серьезные инфраструктурные проекты в Пскове, в Великих Луках и в других населенных пунктах. Непосредственно при Вашем участии восстановлено авиасообщение, развиваются промышленное производство, в том числе в ОЭЗ „Моглино“, проекты в образовании и гуманитарной сфере. И эти внутренние результаты работы Вашей команды повлияли на нашу совместную повестку — за 5 лет двусторонний товарооборот вырос в 2 раза. Каждый год мы прибавляли 15–20% и достигли показателя в 200 млн долларов США. Это серьезный показатель и хороший результат», — подчеркнул посол Республики Беларусь в РФ.

Дмитрий Крутой также подчеркнул, что российско-белорусская повестка расширяется, и появляются новые направления взаимодействия. «Псковская область — один из первых субъектов Российской Федерации, с которым Республика Беларусь утвердила план сотрудничества на следующие три года», — отметил он.

Отдельно Посол выделил проект ПсковГУ «Российско-белорусский университетский союз "ВМЕСТЕ"», который реализуется вузом в рамках программы «Приоритет 2030» и объединяет все уровни образования. «Уникальная модель образовательного консорциума, которую я буду со своей стороны тиражировать и поддерживать», — добавил Дмитрий Крутой.

В числе перспективных направлений двустороннего взаимодействия стороны обсудили поддержку авиарейса «Псков-Минск-Псков», расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимодействия в строительной и гуманитарной сферах, в сельском хозяйстве, в туризме. «Многие программы можно усилить за счет бюджета Союзного государства. В перспективе это даст позитивные результаты в экономике и Псковской области, и Республики Беларусь», — отметил Михаил Ведерников и заручился поддержкой Посла в проработке этого вопроса.

В программе официального визита посла в Псковскую область запланировано несколько мероприятий. В их числе посещение Псковского государственного университета и ознакомление с передовой инженерной школой Союзного государства, а также знакомство с предприятиями, которые активно сотрудничают с белорусской стороной.