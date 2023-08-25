Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о роли педагогов
Розыгрыш билетов в кино
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
распродажа стройматериалов
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Псковские партизаны
Кружки и секции в Пскове
Богатство «Голубых озер»
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
удмуртская ведьма
чем полезен нацпроект «Культура»
как поддерживают псковских врачей
профсоюзы власть, работодатели
 
 
 
ещё Общество 25.08.2023 12:440 Курс на цифровую стабильность 26.08.2023 18:140 «Послы русского языка» побывали в «Михайловском» 26.08.2023 17:550 Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. ВИДЕО 26.08.2023 16:550 Не сушить над печкой одежду в бане призвали псковичей 26.08.2023 16:140 Небольшое потепление придет в Псковскую область 27 августа 26.08.2023 15:550 Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади
 
 
 
Самое популярное 24.08.2023 08:000 В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа 24.08.2023 09:480 Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 25.08.2023 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 19.08.2023 08:340 Троих погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Не сушить над печкой одежду в бане призвали псковичей

26.08.2023 16:55|ПсковКомментариев: 0

Соблюдайте пожарную безопасность бани призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«На дачах, территориях загородных домов многие строят бани. Они с давних времен пользуются большой популярностью, так как это отличный способ восстановить свое здоровье, расслабиться и успокоиться. Но также это и немалый риск, так как баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение», - уточнили в ведомстве. 

Любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая. Каждая парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определённых правил, несоблюдение которых может привести к весьма печальным последствиям. 

Существуют требования к дровяным печам: 

  • Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не нужно допускать перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. 
  • Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. 
  • При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно и не «пускать это дело на самотёк». 

Требования к электрокаменкам: 

  • Частой причиной пожара становится повреждённая или неправильно сделанная электропроводка. Так что к монтажу электропроводки, особенно если это электрическая банная печь, следует отнестись очень серьёзно. В первую очередь обязателен грамотный и правильный монтаж электропроводки. Сечение провода должно соответствовать заявленной мощности печки. Марка провода должна быть соответствующая высокому температурному режиму. Управление электропечью следует монтировать за пределами парной, в зоне сухих и не агрессивных помещений. 
  • Температура в сауне должна поддерживаться автоматически и не должна превышать 110 градусов. Если автоматика «барахлит», необходимо поломку устранить в кратчайшее время. Мощность электрокаменки необходимо выбирать, исходя из размеров парной. Не следует приобретать её с большим запасом. Это может пагубно сказаться на пожарной безопасности. 
  • Естественная приточно-вытяжная вентиляция также необходима электрокаменкам, как и печам на дровах. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. 

«Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра. Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней», - заключили в ведомстве. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 492 человека
26.08.2023, 18:140 «Послы русского языка» побывали в «Михайловском» 26.08.2023, 18:020 Фотофакт: Тройное ДТП произошло на въезде в Псков 26.08.2023, 17:550 Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. ВИДЕО 26.08.2023, 17:350 Показательными выступлениями завершился исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове
26.08.2023, 17:330 Выдра обокрала британский отель, утащив карпов кои из прудов 26.08.2023, 17:140 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.08.2023, 16:550 Не сушить над печкой одежду в бане призвали псковичей 26.08.2023, 16:350 Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
26.08.2023, 16:140 Небольшое потепление придет в Псковскую область 27 августа 26.08.2023, 15:550 Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади 26.08.2023, 15:340 Светлана Мельникова назвала главную цель исторического праздника «Воевода Шуйский» 26.08.2023, 15:150 Журавля с открытым переломом ноги спасают в псковском подворье
26.08.2023, 14:541 Более 400 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионера в Стругокрасненском районе 26.08.2023, 14:320 Александр Серавин о празднике «Воевода Шуйский»: Ценность мероприятия очень высока для Пскова и России 26.08.2023, 14:300 О вреде арбузов для некоторых людей предупредила врач 26.08.2023, 14:100 Ранние фундаменты храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи раскрыли в Пскове
26.08.2023, 13:500 Фестиваль «Петровская флотилия Петра I» начался в Великих Луках. ВИДЕО 26.08.2023, 13:450 Ребенок получил травмы при столкновении с грузовиком в Пушкиногорском районе. ФОТО 26.08.2023, 13:250 Интерактивные площадки работают на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 26.08.2023, 13:150 Александр Козловский: Город на Ловати прославляет Псковскую область многочисленными достижениями
26.08.2023, 12:540 Умер бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов 26.08.2023, 12:360 Житель Порхова попал под арест на десять суток за неуплату алиментов 26.08.2023, 12:200 Строевые команды пикинера показал клуб «Терция» на празднике «Воевода Шуйский» 26.08.2023, 12:142 Почти 18 млн рублей готовы направить на строительство зданий отдыха медперсонала в Пскове и Палкино
26.08.2023, 11:550 Тыква-гигант в Бежаницком районе увеличилась в весе до 307 килограммов 26.08.2023, 11:480 Исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2023, 11:350 Автоэксперт назвал скорость, на которой можно вести машину одной рукой 26.08.2023, 11:150 Александр Котов: Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим
26.08.2023, 10:570 Какие продукты надо исключить из рациона для сохранения молодости, объяснила врач 26.08.2023, 10:380 Три человека пострадали в ДТП в Плюсском районе 26.08.2023, 10:251 Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию филиала Русского музея в Печорах 26.08.2023, 10:000 Николай Козловский: Великие Луки бережно хранят русские традиции и культурное наследие
26.08.2023, 09:401 В Норвегии убили вернувшихся из России оленей 26.08.2023, 09:200 День города отмечают в Великих Луках 26.08.2023, 09:000 Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 26.08.2023, 08:450 Аварийное отключение электроснабжения случилось в Великих Луках
26.08.2023, 08:410 Самолёт из Москвы в Псков вылетел с опозданием 25.08.2023, 23:000 Посол Беларуси в РФ отметил динамичное развитие связей с Псковской областью 25.08.2023, 22:400 День открытых дверей состоялся в СИЗО-1 Пскова 25.08.2023, 22:270 Новую крышу получил ещё один дом в Пушкинских Горах
25.08.2023, 22:120 Росгвардейцы потренировались задерживать нарушителей 25.08.2023, 22:000 Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение 25.08.2023, 21:570 Порхов и Новосокольники поборются за звание «самого бегающего города» 25.08.2023, 21:530 Александр Котов оценил работу актива Островского района
25.08.2023, 21:400 Пьяная великолучанка украла деньги из магазина, в котором работала 25.08.2023, 21:380 Великолукские футболисты взяли третье место на турнире СЗФО 25.08.2023, 21:200 Как псковские школьники будут изучать финансовую грамотность, рассказали в ЦБ 25.08.2023, 21:040 Сертификаты на 2,2 млн рублей получили победители конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области
25.08.2023, 21:002 В каких ФАПах можно купить лекарства, объяснил облздрав 25.08.2023, 20:540 Бассейн островской школы планируют включить в программу капремонта 25.08.2023, 20:400 Диетолог предостерег от злоупотребления кашами быстрого приготовления 25.08.2023, 20:320 Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО
25.08.2023, 20:200 Почти 5 тысяч жителей Псковской области подключили уведомления от налоговиков на «Госуслугах» 25.08.2023, 20:050 Александр Борисов: Оборона Пскова от войск Стефана Батория – одно из ключевых событий истории всей страны 25.08.2023, 20:000 Выставка книг «На страже веры и Отечества» открылась в Пскове 25.08.2023, 19:540 «Чёрные ящики» нашел Следком на месте крушения самолёта в Тверской области
25.08.2023, 19:400 День знаний пройдет в Псковском музее-заповеднике 25.08.2023, 19:200 Дефицит кадров в строительстве и ЖКХ составляет 300 тысяч человек – Минстрой 25.08.2023, 19:030 «Дабришутинг»: Культурная плесень, презренный труд, обходные пути. ВИДЕО 25.08.2023, 19:000 Изборский музей-заповедник присоединился к «Экскурсионному флешмобу»
25.08.2023, 18:450 ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней 25.08.2023, 18:270 Более 10 человек пришли на прием к руководству псковских приставов 25.08.2023, 18:150 Яркий розовый гриб обнаружили великолучане 25.08.2023, 18:000 Стартовала продажа билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
25.08.2023, 17:530 Жителя Великих Лук будут судить за кражу телефона 25.08.2023, 17:430 Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря 25.08.2023, 17:320 Пограничники предупредили об увеличении пассажиропотока на пункте пропуска «Куничина Гора» 25.08.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа
25.08.2023, 17:120 Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в Великих Луках 25.08.2023, 16:542 Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма 25.08.2023, 16:390 Песню «Золотые три лука» выпустили ко Дню города Великие Луки. ВИДЕО 25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО
25.08.2023, 16:271 Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России - ВТБ 25.08.2023, 16:160 Движение транспорта закроют на участке улицы Леона Поземского в Пскове 28 августа 25.08.2023, 15:560 Ремонт детского сада «Березка» в Острове завершат 1 ноября 25.08.2023, 15:431 Приемка ремонта улицы Труда прошла в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru