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Общество

Испытывают ли псковичи стресс перед 1 сентября, сообщили эксперты

27.08.2023 10:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове стресс перед 1 сентября испытывают 29% матерей и 18% отцов школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, проведшие опрос родителей учащихся и менеджеров по персоналу.  

Выяснилось, что стресс перед 1 сентября испытывают 23% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин, а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (26% против 20%).

Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 30% родителей. Еще 17% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин.

Почти каждая вторая компания в Пскове предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 17% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.

Довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок? Чаще всего да: 20% полностью удовлетворены, а 46% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 10% полностью, а 22% скорее не удовлетворены. Качество обучения чаще не устраивает отцов (37% против 27% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (35% против 31% среди более молодых родителей).

Время проведения опроса: 11—24 августа 2023 года

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 514 человек
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