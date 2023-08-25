Общество

Более 500 человек посетили молодежный фестиваль в Середке

Более 500 человек посетили молодежный фестиваль «Молодо-Незелено» в селе Середка Псковского района, который состоялся 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Центр садоводства».

Фото здесь и далее: АНО «Центр садоводства»

«В данном формате фестиваль в Середке мы проводим впервые. Цель – создать вместе с ребятами современное молодежное креативное пространство, придумывать проекты, развивать свое село! Мы встретили здесь много сельчан с "горящими" глазами» - классных талантливых ребят и замечательных наставников, которые любят Середку, им надо просто немного помочь» - рассказала директор АНО «Центр садоводства» Анна Войченко.

Фестиваль посетило не менее 500 человек. Количество соорганизаторов и партнеров составило более 30 организаций, волонтеров – более 50 человек.

Молодежь имела возможность пройти 10 бесплатных мастер-классов креативных индустрий: танцы, музыка, рисование, брендирование, VR, кулинарный, ремесло, театр, бизнес-игра, социальное проектирование. Поиграть в настольные, напольные игры, попрыгать на батутах и других аттракционах.

Ближе к вечеру байкеры псковского мотоклуба «Позитивная механика» разнообразили фестиваль своим появлением. А музыкальные группы из Печор и Пскова добавили драйва.

Мероприятия проходили в рамках проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.