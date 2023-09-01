Общество

Проверить знания по основным правилам личной гигиены предлагают псковичам

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» проводит образовательно-просветительскую акцию «Здоровый диктант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Участники акции «Здоровый диктант» могут проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, профилактике заболеваний, здоровому питанию и санитарно-гигиеническим нормам. Акция рассчитана на аудиторию всех социально-демографических групп от 13 лет и старше.

«Диктант здоровья» можно пройти с 25 по 30 сентября на специально созданном Роспотребнадзором ресурсе Санщит.рус.