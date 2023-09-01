Общество

На ненадлежащую работу приставов пожаловались жители Локнянского района прокурору области

На ненадлежащую работу судебных приставов пожаловались жители Локнянского района прокурору Псковской области Андрею Мошкову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Также поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области в ходе приема граждан в Локне, стали догазификация жилых домов, нарушения трудового, жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. По всем фактам нарушений прав граждан прокурор области поручил незамедлительно принять меры реагирования», – рассказали в пресс-службе.

По поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется в аппарате прокуратуры области.