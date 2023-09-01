Общество

«Лидеры России» представили проект по развитию экотуризма в Псковской области

Проект по развитию экотуризма на территории особо охраняемых природных зон представили участники управленческого конкурса «Лидеры России» от Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Региональная команда состоит из восьми человек — специалисты органов государственной и муниципальной власти, а также других структур. Они в числе трех тысяч конкурсантов, кто допущен до регионального этапа по итогам дистанционной оценки компетенций. Формат решения задач для субъектов РФ в конкурсе применяется первый раз.

Михаил Ведерников от имени правительства поздравил участников региональной команды с выходом в следующий тур. Определение задач на региональных этапах велось по поручению первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Для Псковской области региональные власти обозначили тему развития экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

«Это направление очень важно для региона. Псковская область богата уникальными природными пространствами, потенциал которых не использован в полной мере. Сам экологический туризм развит недостаточно, хотя в настоящее время есть инструменты, чтобы создать инфраструктуру и не навредить природе. С удовольствием послушаю ваши предложения», — предложил перейти к презентации губернатор.

Проект команды представил один из участников конкурса — Михаил Козырь. Он подчеркнул, что во время работы участники группы изучили как отечественный, так и зарубежный опыт. В целом сеть особо охраняемых природных территорий в Псковской области насчитывает 32 объекта: 11 государственных природных зоологических заказников и 21 памятник природы.

Специалисты предложили варианты организации системы управления особо охраняемыми природными территориями, в том числе для организации мониторинга окружающей среды, контроля над видами животных и растений. Озвучили и примеры позиционирования природных достопримечательностей, чтобы привлечь к ним внимание туристов.

Еще один участник конкурса Алена Трунова в свою очередь сказала, что конкурсанты при работе взаимодействовали с региональным комитетом по природным ресурсам и экологии, а также с областным комитетом по туризму. При решении задачи положительный эффект будет наблюдаться как на региональном, так и муниципальном уровне — увеличение турпотока, создание новых рабочих мест и организация мониторинга за уникальными природными территориями.

По итогам выступлений участников конкурса «Лидеры России» Михаил Ведерников уделил внимание как важности проекта, назвав идею хорошей, так и вопросам, требующим доработки. Так, например, группой не представлены возможные варианты развития инфраструктуры, событийной наполненности пространств.

«Нужно все связать воедино, чтобы это работало: продумать организацию межведомственного взаимодействия и создание посреднической структуры, привязать проект с его наполнением на местности, проработать возможность привлечения грантовых средств, изучить профильные министерские программы. Все зависит от конечной цели, что будет на каждой конкретной площадке. Партнером может здесь стать малый и средний бизнес. Нужно проработать все детали, чтобы люди знали, чем им здесь заняться на несколько дней, а инвесторы понимали перспективы», — дал несколько советов управленцам губернатор.

В завершение встречи Михаил Ведерников особо выделил тот факт, что все участники конкурса стараются искать себя в новых форматах. Отдельно приятное удивление вызвало участие в конкурсе уже состоявшегося управленца — главы Дновского района Михаила Шауркина. По словам главы региона, смена деятельности и углубление в неизвестные вопросы позволяет сохранять гибкость ума, получать разнообразный опыт.

«Сам стараюсь так делать. Если ты ищешь ответы, общаешься с экспертами, то через время начинаешь разбираться в тех или иных вопросах на хорошем уровне. Желаю вам всем успехов в дальнейшем на окружном этапе», — сказал губернатор.

Отметим, «Лидеры России» — флагманский конкурс проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.