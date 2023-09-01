Общество

Свыше 50 млн импортных цветов ввезли в Псковскую область в августе

Объём импортных цветов, поступивших в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области к 1 сентября, превысил показатель прошлого года в 2,5 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ведомстве отметили, что традиционно в преддверии Дня знаний увеличивается грузопоток цветочной продукции, поступившей из Латвии и Литвы в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные в регионах ответственности Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе государственные инспекторы управления Россельхознадзора проконтролировали 814 партий срезанных цветов в количестве 119,8 млн штук происхождением из 23 стран мира.

Значительная часть от ввезенного объема импортных партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов и эустом, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, Эфиопии, ЮАР, Италии и Коста-Рике, поступила на территорию Псковской области – 50,8 млн штук, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 25,5 млн штук, а остальная часть подкарантинной продукции проследовала в разные регионы страны.

В Россельхознадзоре отметили, что ввезенный объём цветов на территорию данных регионов за аналогичный период 2022 года составил 33 млн штук, а в текущем году - 76,3 млн штук.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей.