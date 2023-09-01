Авиарейсы по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград отменяют из-за нехватки самолетов

Часть авиарейсов по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград и в обратном направлении отменяют из-за нехватки самолетов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов.
Точно известно, что отменены авиарейс А4605 Минеральные Воды — Псков — Калининград на 3 сентября, а также авиарейсы А4605 Минеральные Воды — Псков — Калининград и рейс А4606 Калининград — Псков — Минеральные Воды 17 сентября, 24 сентября и 1 октября.
Пассажирам предлагают вернуть деньги за отмененные рейсы в полном объеме или воспользоваться другими рейсами в этих направлениях на другие даты.