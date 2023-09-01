Общество

МФЦ в Пскове и Великих Луках три дня не будет принимать граждан

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Пскове и Великих Луках не будет принимать граждан 2, 9 и 16 сентября. Об этом сообщается в группе «МФЦ Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с проведением работ в сентябре в ОПЗ города Пскова ремонтных работ приточно-вытяжной вентиляции в ночное время и в выходные дни 2, 9 и 16 сентября прием граждан осуществляться не будет», - говорится в сообщении. В Великих Луках будут ремонтировать серверное оборудование.

В организации принесли извинения за предоставленные неудобства.