Общество

Более 100 человек встретили 1 сентября в следственных изоляторах Псковской области

Торжественные линейки и классные часы, приуроченные к началу нового учебного года, прошли в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году за школьные парты сели более 110 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не имеющих среднего образования, праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ, которых в этом году насчитывается около 130 человек.

Началу нового учебного года предшествовала серьезная подготовка. Так, комиссией регионального комитета по образованию и сотрудников УФСИН была проведена проверка готовности общеобразовательных школ и профессиональных училищ ФСИН России к реализации образовательных программ в 2023/2024 учебном году в соответствии с государственными стандартами.

Всего в учреждениях регионального пенитенциарного ведомства функционирует 4 вечерних общеобразовательных школы и 2 учебно-консультационных пункта.

Возможность получения образования в местах лишения свободы – это одно из средств социальной реабилитации и ресоциализации лиц, преступивших черту закона. Осужденные не только приобретают новые знания и навыки, которые в дальнейшем помогут им успешно адаптироваться к жизни, но и получают шанс после освобождения найти работу в востребованных на рынке труда.