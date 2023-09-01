Общество

В последнюю неделю лета клещи покусали 122 человека в Псковской области

122 человек, в том числе 20 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю в Псковской области с 24 по 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 2666 обращения, из них 717 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений ниже на 11,3 %, в том числе детей – на 5,6 %.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, лес.

С начала сезона в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организациях всего исследовали 1994 клещей, из них снятых с пострадавших – 1835 (за неделю – 129), из природных биотопов – 159 клещей.