Учитывать прогноз погоды при сборе на осеннюю рыбалку рекомендовали псковичам

Помните о безопасности при рыбалке в осенний период призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
«Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли. Осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае, если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно», - рассказали в ведомстве.
При рыбалке с берега также стоит учитывать «потенциальные неприятности». Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой.
Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде:
отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды - при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной (менее одного километра) видимости; а также двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;
перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки;
главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях;
перед выходом на водоем стоит тщательно проверить состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа;
алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными;
особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки;
продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания;
если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала нужно лечь на бок, затем перевернуться килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытаться забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв.
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