Общество

Учитывать прогноз погоды при сборе на осеннюю рыбалку рекомендовали псковичам

Помните о безопасности при рыбалке в осенний период призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли. Осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае, если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно», - рассказали в ведомстве.

При рыбалке с берега также стоит учитывать «потенциальные неприятности». Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой.

Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде: