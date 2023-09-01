Общество

Вакцинацию от гриппа проводят в Великих Луках

В Великолукской межрайонной больнице стартовала прививочная кампания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

С 1 сентября всех подразделениях больницы и в передвижных медицинских комплексах, осуществляющих диспансеризацию, возобновляется вакцинация населения от гриппа.

Записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов можно по телефону:

в поликлинике №1 - 8(81153)7-88-99;

в поликлинике №2 - 8(81153)9-19-80;

в поликлинике №3 - 8(81153)7-28-62;

в филиале «Куньинский» - 8(81149)2-14-01.

Так же вакцинацию и диспансеризацию можно пройти в передвижном комплексе на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: Вокзальная, 11. График работы: 5, 8, 19, 22, 27 и 29 сентября с 16:00 до 19:00 (для граждан без предварительной записи).

При себе обязательно иметь: паспорт, полис, СНИЛС.