Общество

Начальник локомотивного депо в Дно уволил сотрудников без уведомления

Псковская транспортная прокуратура по обращению работника эксплуатационного локомотивного депо Дно – филиала ОАО «РЖД» проверила исполнение трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Работодатель не соблюдал процедуру сокращения численности (штата) работников. Отдельные работники о предстоящем увольнении под подпись были не ознакомлены, а оценка преимущественного права на оставление на работе не проводилась, предварительные и дополнительные консультации с профсоюзом не осуществлялись.

Псковский транспортный прокурор внес представление и принес протест на незаконный локальный акт. Приказ начальника эксплуатационного локомотивного депо Дно о сокращении численности и штата работников отменили. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении начальника депо прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле.