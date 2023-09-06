Общество

Гостиничная сеть получила проект строительства отеля в Пскове

Подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group стала владельцем проекта строительства в Пскове отеля уровня три звезды, выкупив его у Марты Бакай — дочери российского бизнесмена украинского происхождения Игоря Бакая.

В строительство гостиницы может потребоваться вложить до 1,5 млрд руб. Но на рынке сомневаются в проекте: интерес к поездкам в Псков сейчас сокращается как со стороны экскурсантов, так и бизнес-туристов. Подконтрольное Cosmos Hotel Group ООО «Космос отель групп» в конце августа 2023 года стало владельцем 100% долей в ООО «Ибис Псков», обнаружил «Коммерсантъ» в Kartoteka.ru.

Эта структура ранее анонсировала строительство в Пскове гостиницы международного класса. В Cosmos Hotel Group сообщили, что планируют построить первый в городе сетевой отель уровня три звезды на 120 номеров. Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что стоимость проектной компании была невысока — около 100 млн рублей.