Общество

«Вода начинается здесь!»: у псковского Горводоканала появился слоган

Слоган псковского «Горводоканала» определили по итогам народного голосования в официальной группе муниципального предприятия в социальной сети «ВКонтакте». Он появился впервые за почти девяностолетнюю историю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба городского предприятия «Горводоканал»

Голосование проходило в два этапа. В первом подписчики оставляли свои идеи слоганов в комментариях под конкурсным постом.

«Три месяца назад мы решили, что будет здорово, если идею девиза подарят жители города. После первого этапа конкурса мы рассмотрели более ста заявок и выбрали четыре слогана в финал. Хотя на самом деле звучных классных вариантов было больше», - рассказали на предприятии.

В финал отобрали слоганы:

«Вода - формула жизни!»

«Вода и жизнь – неразделимы»

«Вода в природе - дар от Бога. Вода из крана – труд народа!»

«Вода начинается здесь!»

Последний поддержало более 48% подписчиков, принявших участие в финальном голосовании. Автор слогана - пскович Павел Власенко. За победу в конкурсе накануне его наградил директор предприятия Константин Болотин, вручив благодарность, сувенирную продукцию с символикой «Горводоканала» и 19 литров чистой артезианской воды из подземного водозабора.

В ответ Павел Власенко поблагодарил коллектив предприятия за труд над водоснабжением города и логично подметил, что вода действительно начинается здесь – на «Горводоканале».

«Во время сбора идей для слогана мы увидели и творческий подход, и чувство юмора наших горожан. Даже те абоненты, которые писали жалобы на качество воды, впервые присылали их в стихах в группе "ВКонтакте". Мы говорим спасибо каждому за вовлеченность и участие в конкурсе», - добавили в «Горводоканале».

Теперь слоган будут использовать для брендирования сувенирной продукции, соцсетей, сайта и печатных материалов предприятия.