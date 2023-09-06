Общество

Более 300 человек работает в прокуратуре Псковской области

В прокуратуре Псковской области трудятся 312 человек, в том числе – 220 прокурорских работников. Об этом говорится в поздравлении прокурора Псковской области Андрея Мошкова с 79-ой годовщиной образования органов прокуратуры региона, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«Прокуратура области создана 6 сентября 1944 года. Ее формирование началось с прибытия командированных в Псков 9-ти оперативных работников прокуратуры Ленинградской области и одного секретаря. Они разместились в здании дореволюционной постройки, расположенном напротив драмтеатра», – поделился Андрей Мошков.

Также он отметил, что прокуратура области прошла нелегкий путь становления и развития. В послевоенные годы работа была тяжелой и иногда даже опасной.

«Особые слова благодарности заслуживают наши ветераны – те, кто в трудные годы становления прокуратуры Псковской области беззаветно служил закону. В нашем коллективе всегда трудились настоящие патриоты своей профессии, которые заботились о чести и достоинстве прокурорского работника. Многие продолжают вносить значительный вклад в воспитание и обучение прокурорских работников, особенно молодых специалистов.», – добавил прокурор.

Кроме того, Андрей Мошков поблагодарил всех за добросовестный труд, выдержку и терпение. Пожелал здоровья, семейного благополучия, мирного неба, успехов в достижении поставленных целей.