Общество

Набережную реки благоустроили в Невеле

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил благоустройство набережной реки Еменка в Невеле и воинского захоронения в деревне Чернецово во время рабочей поездки в Невельский район. Обе территории он посетил вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-пресс-служба правительства Псковской области

Глава района Олег Майоров рассказал, что работы на набережной уже завершены. Здесь смонтированы подпорная стенка, лестницы и ограждения, система уличного освещения, укреплены откосы, установлены скамейки и пирс на сваях, на тротуарах уложена брусчатка. В целом на эти цели было направлено около 6 млн рублей. «С советского времени здесь ничего не делалось. Рыбаки ходили, натаптывали дорожки. Все заросло, пришлось серьезные усилия уделить расчистке территории. По сути это вновь созданный объект благоустройства», — подчеркнул глава района. Он также добавил, что набережная уже стала излюбленным местом отдыха горожан, которые приходят сюда ловить рыбу, кормить уток.

Пространство в центре Невеля приведено в порядок в этом году. Проект реализован в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Именно за него жители района отдали больше всего голосов в ходе рейтингового голосования.

Михаил Ведерников дал положительную оценку проведенным работам, отметив, что пространство стало ухоженным. «Красивое место», — согласился он.

В Чернецово работы по обновлению воинского захоронения проводились по итогам личного приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников проводил в прошлом году по поручению президента РФ.

В рамках контракта старые гранитные плиты демонтированы, установлены новые с именами погибших, отремонтирован центральный памятник воину. Приведена в порядок прилегающая территория: уложена брусчатка, разбиты новые клумбы и заменено ограждение.

Михаил Ведерников и Александр Котов отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложив к обновленному мемориалу цветы.

В разговоре с Михаилом Ведерниковым местные жители также пожаловались на полуразрушенное здание у остановки автобуса, откуда школьники уезжают на учебу. Глава региона поручил Олегу Майорову до середины октября разобрать ветхое строение, а руководству регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству — установить здесь остановочный павильон.

Далее возможности развития Невельского района губернатор обсудил с активом муниципалитета.