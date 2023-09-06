Общество

Голосование за подключение сел и деревень к Сети завершится 10 сентября

Уже через пять дней, 10 сентября, завершится голосование за деревни и посёлки, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.

Проголосовать можно на портале Госуслуг или отправив письмо по почте. Свой голос за доступный интернет уже отдали почти полмиллиона россиян. Из них — 430 тысяч сделали это онлайн и 60 тысяч — по почте.

Сейчас подключают деревни, которые победили в голосовании в 2022 году, а в следующем году подключат 1481 населённый пункт с численностью от 100 до 500 человек.