Общество

Псковская команда стала призером интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

Команда Лицея №11, представлявшая в финале Псковскую область, вошла в десятку сильнейших команд интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи», став 6-й. Игроки получили ценные подарки от организаторов и партнеров проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Финальная игра всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи», состоявшаяся 6 сентября в Москве, была посвящена России. Участники сыграли 6 туров, в рамках которых ответили на 39 вопросов.

По результатам итоговой игры команда Лицея №11 заняла 6-е место. Всего за победу в финале боролись 445 учащихся в составе 89 команд от каждого региона России. Первыми стали учащиеся Пермского краевого центра «Муравейник».

Победителей и призеров поздравил Первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Всего в этом году в турнире «Лига Знаний: школы и колледжи» приняли участие более 430 тысяч участников в возрасте от 14 до 18 лет из 5667 населенных пунктов со всех 89 регионов страны (включая новые регионы). Конкурс на участие в финале турнира составил почти 1 000 человек на место.

Для турнира было составлено 830 вопросов для всех часовых поясов России. В рамках состязаний участники отвечали и на вопросы от «знатоков проекта»» — известных общественных и государственных деятелей, представителей науки и искусства.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ и является одним из основных игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание», объединенных в трек Знание.Игра. Уже с осени этого года направление Знание.Игра пополнится новым масштабным интеллектуальным форматом: чемпионаты по легендарной игре «Что? Где? Когда?» станут частью проекта. Новый чемпионат охватит все 89 регионов России. В рамках игры будут проведены отдельные интеллектуальные турниры в трех категориях: школы и колледжи — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; вузы — для студентов высших учебных заведений до 23 лет; открытые игры, где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале.

Бонусные онлайн-игры интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» пройдут осенью 2023 года, а в ноябре и декабре 2023 года состоятся очные игры в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Кроме того, на площадке Всемирного фестиваля молодежи в марте 2024 года в Сочи запланировано проведение масштабной интеллектуальной викторины Знание.Игра, где смогут принять участие интернациональные команды.