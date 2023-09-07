Общество

Маркировка вредной для здоровья еды может начаться в России

Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, прошедшего в июне. По его итогам сформированы поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.

На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму.

Согласно рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам могут отнести мясные товары (ветчина, бекон, сосиски), сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности, а также сладкую газировку, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров — жареное, приготовленное во фритюре, сладкое, выпечку. В эту категорию попадают и гамбургеры, картошка фри, всё мясо, приготовленное на гриле или на костре, пишут «Известия».

В документе по итогам заседания говорится, что кабмин прорабатывает вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально-значимых заболеваний. В настоящее время в него входят такие болезни, как туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, рак и другие.