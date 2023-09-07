Общество

Сквер Дружбы появится на Завеличье

Сквер Дружбы появится на улице Рокоссовского в Пскове. Об этом с 14-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Название присвоят зеленой зоне возле дома №20 на улице Рокоссовского. С такой инициативой обратились к городским властям местные жители.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, первоначально жители предложили на выбор три названия - «Мира», «Дружбы» и «Надежды», но в итоге остановились на втором варианте.

«А с кем дружба?» - поинтересовались депутаты.

«Между собой. Если есть размолвки, подъезжайте туда», - ответил глава Пскова Борис Елкин.

«За» единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.