Горячая линия по вопросам деятельности коллекторских агентств пройдет в Пскове

Горячая линия по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 8 сентября с 10:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Все желающие смогут обратиться по номеру телефона 8(8112)699-017 для:
На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Людмила Николаева.
В пресс-службе напомнили, что по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться в УФССП России по Псковской области: