Общество

Горячая линия по вопросам деятельности коллекторских агентств пройдет в Пскове

Горячая линия по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 8 сентября с 10:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Все желающие смогут обратиться по номеру телефона 8(8112)699-017 для:

сообщения о противоправных действиях коллекторских организаций;

получения разъяснения положений федерального закона от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Людмила Николаева.

В пресс-службе напомнили, что по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться в УФССП России по Псковской области: