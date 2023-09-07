Общество

Менее 15% жителей Псковской области вели здоровый образ жизни в 2022 году

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2022 году доля людей, ведущих здоровый образ жизни, по Псковской области составляла 13%, что выше, чем в целом по Российской Федерации (7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Доля женского населения области с высокой приверженностью здоровому образу жизни составила 18%. Всем принципам ЗОЖ следовали около 3% мужчин области. Оценили состояние своего здоровья как очень хорошее 1% респондентов, хорошее – 33%, удовлетворительное – 56%, плохое – 9% и очень плохое – 1%.

Каждый 10-й житель области, как среди женщин, так и среди мужчин, самостоятельно занимался физкультурой и спортом. Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 87% женщин и 64% мужчин.

В этом году в период с 6 сентября по 3 октября жителей Псковской области, попавших в выборку, ждет очередная встреча с интервьюерами Псковстата. Они зададут вопросы о приверженности населения здоровому образу жизни, состоянии здоровья, пищевых привычках и физической активности. Наблюдение организуется в целях формирования официальной статистической информации. В опросе примут участие 405 домохозяйств.