Дмитрий Быстров пригласил всех желающих на международный фестиваль плова

Глава Островского района Дмитрий Быстров пригласил островичей и жителей региона на международный фестиваль «Плов - это вам не рисовая каша!».
Видео: группа «Дни Дагестана в Псковской области» / «ВКонтакте»
«Город Остров – это древнее место, которое издревле славилось свои воинским братством, охраняло рубежи и сейчас является серьезной туристической точкой. И мы стараемся развивать наш историко-культурный потенциал. Всех приглашаю! У вас будет возможность поучаствовать в фестивале "Плов – это вам не рисовая каша". И, безусловно, насладиться видами и красотами города Острова, его музеями и крепостью, посмотреть на природу. Хорошо провести время!» - отметил он.
Гостей ждут:
- конкурс на лучший плов среди команд;
- выступление ансамбля «Имамат»;
- выставка ретро-техники от мотоклуба, катание на мотоциклах;
- мастер-классы для взрослых и детей;
- битва на мечах и стрельба из лука;
- ярмарка ремесленников;
- угощения;
- фаер-шоу.
Фестиваль плова пройдет на базе «Юность» под Островом 23 сентября. Дмитрий Быстров не исключил, что фестиваль состоится и в следующем году.