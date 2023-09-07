Общество

Дмитрий Быстров пригласил всех желающих на международный фестиваль плова

Глава Островского района Дмитрий Быстров пригласил островичей и жителей региона на международный фестиваль «Плов - это вам не рисовая каша!».

Видео: группа «Дни Дагестана в Псковской области» / «ВКонтакте»

«Город Остров – это древнее место, которое издревле славилось свои воинским братством, охраняло рубежи и сейчас является серьезной туристической точкой. И мы стараемся развивать наш историко-культурный потенциал. Всех приглашаю! У вас будет возможность поучаствовать в фестивале "Плов – это вам не рисовая каша". И, безусловно, насладиться видами и красотами города Острова, его музеями и крепостью, посмотреть на природу. Хорошо провести время!» - отметил он.

Гостей ждут:

конкурс на лучший плов среди команд;

выступление ансамбля «Имамат»;

выставка ретро-техники от мотоклуба, катание на мотоциклах;

мастер-классы для взрослых и детей;

битва на мечах и стрельба из лука;

ярмарка ремесленников;

угощения;

фаер-шоу.

Фестиваль плова пройдет на базе «Юность» под Островом 23 сентября. Дмитрий Быстров не исключил, что фестиваль состоится и в следующем году.