Общество

Участникам интенсивов «Школы 21» в Новгороде предоставят бесплатное общежитие

Участникам интенсива, которые приедут в новгородский кампус «Школы 21» из других городов страны, будет доступна отдельная секция общежития №1 Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. НовГУ им. Ярослава Мудрого является ключевым партнером в реализации проекта школы в Великом Новгороде. Здание общежития находится в пяти минутах ходьбы от кампуса, который расположен в ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Первый отборочный интенсив в кампусе стартует уже 18 сентября. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам они отбираются на основное обучение. В настоящее время набор на обучение продолжается, подать заявку можно на сайте школы.

Жить участники будут в двухместных и трехместных комнатах, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Подать заявку на размещение в общежитии можно сразу после подачи заявки на обучение и прохождения отборочных этапов.

«На сегодняшний день нам поступило более 1500 заявок на обучение, из них – более 200 заявок от жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Псковской областей. Это говорит о том, что спрос на обучение в нашем кампусе очень высокий, и, он не ограничивается пределами нашего города. Предоставление общежития участникам из других городов поможет выполнить главную задачу школы – сделать ИТ-образование доступным для всех желающих независимо от их места проживания», - рассказал директор новгородского кампуса «Школы 21» Андрей Латышев.

Также мнением об этой инициативе поделился будущий участник интенсива новгородского кампуса «Школы 21» из Симферополя.

«Я давно хотел стать разработчиком в сфере машинного обучения и, так как планировал переезд в Санкт-Петербург в будущем, то выбор пал на самый ближайший город к нему. Я приеду на интенсив школы из Симферополя, для меня бесплатное проживание в общежитии – это отличная возможность чувствовать себя комфортно даже в незнакомом городе. Плюс ко всему, это поможет мне сконцентрироваться на интенсиве и не отвлекаться на организационные вопросы, связанные с проживанием», - добавил будущий участник интенсива новгородского кампуса «Школы 21» Владимир Перепелкин.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде будет первым в Северо-Западном федеральном округе. Он станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в ИТ-сфере.

«Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий.

Школа неоднократно получала положительную оценку со стороны первых лиц страны. Так, совсем недавно активное развитие и масштабирование «Школы 21» в российских регионах поддержал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Ранее Президент Российский Федерации Владимир Путин отмечал, что «Школа 21» — хороший пример для создания подобных образовательных пространств.