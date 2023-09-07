Общество

Россельхознадзор досмотрел почти 70 тысяч тонн подкарантинной продукции в Псковской области

За летний период в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Псковской области, инспекторы Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 69,7 тысяч тонн импортной подкарантинной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Летом наиболее популярными видами продукции, которые ввозились на территорию Российской Федерации, стали 9,2 тыс. тонн арахиса, 8,4 тыс. тонн табачного сырья, 6,7 тыс. тонн соевого шрота, 5,7 тыс. тонн зеленого кофе в зернах и 4,7 тыс. тонн какао-бобов и 1,3 тыс. тонн черного чая. Также востребованными на прилавках российских магазинов в летний период были свежие фрукты и ягоды: 6,5 тыс. тонн свежих яблок, более 4 тыс. тонн авокадо, 2,9 тыс. тонн черешни, 2,3 тыс. тонн вишни, 1,4 тыс. тонн персиков, 1,4 тыс. тонн манго, 1,3 тыс. тонн клубники, 1,2 тыс. тонн ананасов и более 1 тыс. тонн лайма», - рассказали в пресс-службе.

Странами происхождения партий подкарантинной продукции стали более 30 государств, а основной объём продукции следовал из Латвии, Нидерландов, Сербии, Эстонии, Молдовы, Литвы, Бельгии и других стран. После проверочных мероприятий должностные лица управления все партии растительной продукции, соответствующие фитосанитарным требованиям ЕАЭС, допустили к следованию в адреса получателей.