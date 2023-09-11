Общество

Роль профилактики в вопросе сохранения здоровья населения обсуждают в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 11 сентября, принял участие в пленарном заседании стратегической сессии «Псковская область — территория здоровья», главная тема которой — роль профилактики в вопросе сохранения здоровья населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение трех дней федеральные и региональные эксперты, представители правительства области, профильных областных комитетов, Псковского областного Собрания депутатов, главы муниципалитетов и их заместители по социальной работе, руководители учреждений здравоохранения, псковские преподаватели и студенты-медики обсудят вопросы, касающиеся общественного здоровья и активного долголетия.

Михаил Ведерников поприветствовал всех участников стратегической сессии и подчеркнул, что основная цель мероприятия — сформировать стратегическую программу развития региона в сфере укрепления общественного здоровья с упором на профилактику и формирование ответственного отношения к укреплению здоровья каждого человека.

Сфера здравоохранения региона, по словам губернатора, десятилетиями оставалась одним из самых сложных направлений, но ситуацию удалось переломить благодаря федеральной поддержке.

«Мы сумели закрыть основные вопросы инфраструктуры и оборудования. За последние пять лет построено три корпуса инфекционной больницы, заработала санитарная авиация, открыт перинатальный центр, приобретено почти 350 единиц санитарного транспорта, принято около 160 машин скорой помощи. Закуплено оборудование на сумму более 3 млрд рублей, построено 111 ФАПов, возводятся модульные пункты скорой медпомощи в районах. Это основные вехи, которые показывают развитие нашей системы здравоохранения», — подчеркнул он.

Перед визитом министра здравоохранения РФ в Псковской области работала комиссия министерства, в состав которой входили, в том числе, руководители федеральных научно-исследовательских институтов. По итогам были разработаны рекомендации по работе различных учреждений. Михаил Ведерников выразил специалистам благодарность за беспрецедентную погруженность в региональную проблематику и поддержку.

«Решение стоящих перед нами задач требует принципиально новых подходов. В последние годы заданы новые векторы развития здравоохранения, созданы новые парадигмы, где приоритет отдается профилактической медицине. Уверен, что результаты ваших трудов лягут в основу долгой стратегии решения проблем сферы здравоохранения, которые присутствуют в Псковской области», — сказал губернатор и пожелал всем успешной работы.

В течение трех дней пройдут установочная сессия, развернутся дискуссионные площадки, состоятся тематические лекции для студентов и преподавателей, в группах участники сессии отработают поставленные задачи и представят результаты.