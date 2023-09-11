Общество

«Птичью школу» для молодых птиц из семейства соколиных удалось заснять сотруднику «Михайловского»

Впервые под рубрикой «Птицы Пушкиногорья» в своих официальных сообществах в социальных сетях Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» разместил фото и видео с птицей-хищником —чеглоком из семейства соколиных.

Фото и видео здесь и далее: Елена Ступина, музей-заповедник «Михайловское».

На берегу озера Маленец, рядом с «холмом лесистым», откуда открывается красивый вид на дом поэта в мемориальной усадьбе «Михайловское», ведущему научному сотруднику музейных фондов Елене Ступиной удалось заснять момент, который она сама определяет как «урок коммуникации». Как рассказывает Елена Алексеевна, «…одна взрослая птица и две молодые сидели на ветках сухого дерева, взрослая и одна из молодых по очереди кричали своё «ки-ки-ки», при этом голос взрослой был гораздо громче. А в это время второй родитель кружил высоко вверху, видимо, проверяя, достаточно ли хорошо слышен крик молодой птицы на нужном расстоянии». Елена Алексеевна поясняет, что вообще-то чеглок — птица молчаливая и свой гортанный крик издаёт только в случае беспокойства. И заснять этого некрупного хищника трудно: или слишком высоко парит, или слишком быстро движется во время охоты на свою мелкую добычу.

В «птичьем» посте также сообщается, что селится чеглок рядом с водоёмами, где ведёт охоту; питается он мелкими птицами, насекомыми, ночью может поймать летучую мышь. Гнезда этот разбойник не вьёт, а занимает пустующее, а то и просто выгоняет владельца из того «дома», что приглянулся.

Напомним, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя ни чеглоки, ни одуванчик с козлобородником в фондовых документах, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.

А в большой программе к 225-летию со дня рождения поэта, утверждённой на федеральном уровне и подписанной председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, среди прочего есть и пункт о новой экспозиции: «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».