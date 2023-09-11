Общество

Прощание с бывшим сотрудником псковского облздрава Ольгой Котиной состоится 12 сентября

Прощание с бывшим начальником отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению Псковской области Ольгой Котиной пройдет 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Прощание с Котиной Ольгой Валентиновной состоится завтра в 11.00 в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу», - говорится в сообщении.

В 1978 году окончила Ярославский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» с присвоением квалификации «Врач». После окончания интернатуры начала трудовой путь в должности врача-педиатра участкового, затем возглавила педиатрическое отделение Псковской детской городской больницы. С 1990 года возглавила педиатрическую службу в Псковской области в должности главного педиатра Псковского облздравотдела.

Более 30 лет работала в комитете по здравоохранению Псковской области на различных должностях, с 2005 по 2020 годы - начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению Псковской области.

Ольга Котина - советник государственной гражданской службы Псковской области 1 класса. Неоднократно награждалась ведомственными федеральными и региональными наградами.