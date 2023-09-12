Общество

Умерла советская и российская актриса Мария Скуратова

Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни, сообщил театр Российской Армии.

«10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова», — приводит сообщение РИА Новости.

Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории. Время будет сообщено дополнительно.

Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. В 2010 году она получила звание заслуженной артистки. Мария Скуратова служила в Театре Российской Армии. Она запомнилась по таким постановкам, как «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам», «Мандат», «Человек со стороны», играла Бьюлю в спектакле «Орфей спускается в ад».