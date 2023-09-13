Общество

Аппарат МРТ сломался в псковской областной больнице

Аппарат магнитно-резонансной томографии из Псковской областной клинической больницы отправили на ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Эксперты оценили поломку, она довольно серьёзная. Необходим ремонт катушки - устройства, которое используется для создания и регистрации радиочастотного сигнала для формирования изображения», - рассказали в учреждении.

При условии успешного устранения неполадки, аппарат МРТ будет снова введен в строй до конца месяца.