Аппарат МРТ сломался в псковской областной больнице

Аппарат магнитно-резонансной томографии из Псковской областной клинической больницы отправили на ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
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«Эксперты оценили поломку, она довольно серьёзная. Необходим ремонт катушки - устройства, которое используется для создания и регистрации радиочастотного сигнала для формирования изображения», - рассказали в учреждении.
При условии успешного устранения неполадки, аппарат МРТ будет снова введен в строй до конца месяца.