Псковичей приглашают на международный патриотический форум

Началась регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним». Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы помним» - это площадка для формирования гражданско-патриотических ценностей молодежи России и Республики Беларусь.
В этом году в рамках форума пройдут два направления:
1. Специалисты в сфере патриотического воспитания молодежи на территории Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет:
2. Молодые патриоты в возрасте от 18 до 35 лет:
Заявки принимаются до 29 сентября.
Организаторы форума: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке правительства Псковской области, а также ПРОО «Ресурсный центр гражданских инициатив».