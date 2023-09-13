Общество

Псковичей приглашают на международный патриотический форум

Началась регистрация на Международный патриотический форум «Мы помним». Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы помним» - это площадка для формирования гражданско-патриотических ценностей молодежи России и Республики Беларусь.

В этом году в рамках форума пройдут два направления:

1. Специалисты в сфере патриотического воспитания молодежи на территории Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет:

руководители патриотических объединений (поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания и т.д.);

начальники местных отделений ВВПОД «Юнармия» Псковской области;

специалисты молодежных центров муниципальных образований Псковской области, работающие в сфере патриотического воспитания;

педагоги (инструкторы) патриотических объединений.

2. Молодые патриоты в возрасте от 18 до 35 лет:

представители молодежных общественных объединений и организаций, патриотических клубов и отрядов, поисковых отрядов и объединений.

Заявки принимаются до 29 сентября.

Организаторы форума: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке правительства Псковской области, а также ПРОО «Ресурсный центр гражданских инициатив».