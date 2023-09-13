Общество

Псковский облсовпроф поблагодарили за вклад в проведение креативных мероприятий

Коллектив Псковского облсовпрофа наградили благодарственными письмами за вклад в проведение креативных мероприятий - Дня села Середка Псковского района и фестиваля «Молодо - Незелено». Об этом председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

Благодарности коллектив облсовпрофа получил от главы сельского поселения «Середкинская волость» и директора АНО «Центр садоводства».

«Благодаря вашему профессионализму наш сельский праздник получился ярким и необычным, веселым и запоминающимся! Нам было приятно работать с вами, надеемся на дальнейшее сотрудничество!» - поблагодарила профсоюзы глава сельского поселения «Середкинская волость» Раиса Шумкина.