Общество

Новая остановка в Петербурге появится у псковской «Ласточки»

РЖД разработали расписание для дополнительной пятой «Ласточки» по маршруту Санкт-Петербург – Псков, а также добавили «Ласточкам» остановку возле аэропорта Пулково, сообщает Telegram-канал «1520. Всё о ж/д».

Новый электропоезд под номером 817/818 будет отправляться из Петербурга в 9:30 и прибывать в Псков в 13:24. Из Пскова поезд будет уходить в 14:15 и прибывать в Петербург в 18:08. Дополнительная «Ласточка» будет назначаться в дни праздников в конце 2023 – 2024 году.

Кроме того, часть псковских «Ласточек» (все, кроме №811, 814) будут делать дополнительную остановку в Петербурге – у платформы Аэропорт.