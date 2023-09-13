Общество

Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 14 сентября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен промежуточным итогам реализации национального проекта «Здравоохранение» в Псковской области. Какие есть поводы для гордости? Какое оборудование удалось закупить в этом году для лечебных учреждений региона? Удалось ли решить проблему транспортной доступности поликлиник и больниц в районах? Во всех ли ФАПах теперь продают лекарственные препараты? Каков процент исполнения нацпроекта «Здравоохранения» на сегодняшний день?

На эти и многие другие вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Отдельное внимание на брифинге будет уделено теме сезонных заболеваний и вакцинации.

Начало в 15.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.