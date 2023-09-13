Татьяна Пасман: Псковская область в первых рядах принимает инновации в образовании

Псковская область обычно в первых рядах принимает инновации в сфере образования. Об этом депутат Псковской городской Думы, методист кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман сообщила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В качестве примеров в студии привели быстрое введение ЕГЭ в Псковской области, а также переход на концентрическую систему обучения истории к декабрю 1994 года, который был реализован прямо в середине учебного года.